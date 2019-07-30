Nükleer anlaşmaya taraf ülkeler İran'la tekrar masada, ABD yok

ABD dışındaki İran nükleer anlaşmasına taraf ülkelerin temsilcileri anlaşmanın devam ettirilmesi için Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya geldi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi (EEAS) Genel Sekreteri Helga Schmid başkanlığında gerçekleştirilen ve Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan toplantıya nükleer anlaşmaya taraf İran, Çin, Rusya, Fransa, Almanya, İngiltere ve Avrupa Birliği'nden üst düzey yetkililer katıldı. Euronews.com'da Görüntüle