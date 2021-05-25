Nükhet Duru: Tek önceliğim eskimemek
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Nükhet Duru: Tek önceliğim eskimemek

Nükhet Duru: Tek önceliğim eskimemek
Hürriyet - Haberler | Magazin

"Nükhet Duru Show" ne zaman başlayacak?

"Nükhet Duru Show" ne zaman başlayacak?

Yeni sezonda sizinle televizyon ekranlarında buluşmak için görüşmelerimiz sürüyor çocuklar. İçimize sinen konsepti üretebilirsek buluşacağız.

Neden yaşlanmıyorsunuz ve neden bu kadar güzelsiniz?

Yaş alıyorum. Daha çabuk yoruluyorum. Yani ben de herkes gibiyim. Hayatımızın her dönemi gibi bunu da sevmeye gayret ediyorum ama tabii işimin doğasından da kaynaklı siz beni bakımsız pek görmüyorsunuz. Tek önceliğim var; eskimemek. Gerisi varsın istediği gibi gelsin.

KADİR İNANIR NE ALAKA?

Kadir İnanır'la ilişkiniz oldu mu?

Bu soruyu nereden buldun? Vallahi şaşkınlığımdan bir cevap hakkını sana ayırdım. Niye olsun, ne alaka Allah aşkına?

"Duru Olmak" tekrar yayına girecek mi?

Bazı şeylerin zamanı doluyor. Şimdi yaratım süreci 1'inci senesini dolduran önemli bir projeyi hayata geçirmek için ilk adımları attık. Hayatımın işi gibi geliyor bana.

Bu yaz konser verecek misiniz?

Normalleşebilirsek ben de payıma düşeni yapmak isterim. Sahneyi de, sizi de çok özledim. Ayrıca sektörümüzün bir an önce belini doğrultmaya başlaması artık elzem.

Kaynak: Hürriyet

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