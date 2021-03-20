Nükhet Duru kimdir? Nükhet Duru kaç yaşında, nereli?

Son zamanlarda adından sıkça bahsedilen Nükhet Duru'nun biyografisi merak edilenler arasında yerini aldı. Ünlü Türk şarkıcı hakkında bilinenler ve merak edilenler haberimizde yer alıyor. Nükhet Duru kimdir? Nükhet Duru kaç yaşında, nereli? Sorularının yanıtlarını sizin için derledik. İşte Nükhet Duru'nun biyografisi!