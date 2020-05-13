Nükhet Duru filminin fragmanı yayınlandı
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Nükhet Duru filminin fragmanı yayınlandı

Nükhet Duru'yu bilinmeyen yönleriyle ele alan "Duru Olmak" ilk görüntüleriyle izleyici ile buluştu. Belgesel film, 39. İstanbul Film Festivali kapsamında gala gösterimini yapacak.

13.05.2020 11:23 | Son Güncelleme: 13.05.2020 11:34

Nükhet Duru'nun son albümü 'Hikayesi Var'ın, iki yıla uzanan yaratım süreci esnasında üzerinde çalışmaya başlanılan ve hem albümü hem de sanatçının hayatını bambaşka bir perspektiften ele alan "Duru Olmak" belgesel filminin fragmanı yayınlandı. "Duru Olmak", önümüzdeki günlerde 39. İstanbul Film Festivali kapsamında Dünya Prömiyerini yapmaya hazırlanıyor.

Yönetmenliğini Mu Tunç'un, yapımcılığını Evren Ercan'ın üstlendiği belgesel film; ilk gösterimini İstanbul Film Festivali'nin 'Galalar' bölümünde gerçekleştirecek. "Duru Olmak"ın bu özel gösterimi ile İstanbul Film Festivali kapsamında ilk kez bir Türk belgesel film için gala yapılmış olacak.

Orijinal film müziği Orkun Tunç'a ait olan "Duru Olmak" belgesel filminde; Nükhet Duru'nun hayatı birçok yönüyle mercek altına alınırken; son albümünde Duru ile çalışan Sıla, Kenan Doğulu, Teoman, Mabel Matiz, Funda Arar, Ceylan Ertem, Ata Demirer, Kalben, Zeynep Bastık, Rubato, Sena Sener, Evrencan Gündüz gibi sanatçılarla yapılan görüşmeler de yer alıyor.

Nükhet Duru filminin fragmanı yayınlandı

Kaynak: Bültenler

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