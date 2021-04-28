Nükhet Duru: Dolandırmak istediler
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Nükhet Duru: Dolandırmak istediler

Nükhet Duru: Dolandırmak istediler
Hürriyet - Haberler | Magazin

"O belgeselle ilgili dava devam ediyor.

"O belgeselle ilgili dava devam ediyor. Hak yerini bulacak. Bunu da zevkle açıklayacağım. Konu, dolandırıcılık. Dolandırılmak istendim." Tunç kardeşler, belgeselin kendilerinden izinsiz yayınlandığını iddia ederek Nükhet Duru'ya 10 bin dolar maddi, 400 bin lira da manevi tazminat talebinde bulunmuştu.

Gerekirse üçüncü aşıyı da vurulurum

Koronavirüs salgını sonrası Bodrum'a yerleşen ve işleri nedeniyle İstanbul'a geldiğini söyleyen Nükhet Duru, ikinci doz COVID-19 aşısını vurulduğunu belirtti:

"Biontech aşısı vuruldum. Aşı markasının benim için hiçbir önemi yok. Bu işe o kadar kafasını takanlardan değilim. Daha tevekkel davranıyorum. Önemli olan aşıyı ciddiye almak ve olmak. Bu yüzden de bana ne çıktıysa, gittim ve vuruldum. Gerekirse gider üçüncüyü de olurum."

Kaynak: Hürriyet

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