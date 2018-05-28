Nükhet Duru'dan Şaşırtan İtiraf: İlk Eşinin Benim İçin 100 Dolara Bahse Girmiş
Katıldığı bir programda özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Nükhet Duru, "İlk eşim benim için 100 dolar bahse girmiş" dedi.
Şarkıcı Nükhet Duru, 'Senin Mucizen' programına konuk olarak özel hayatı hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.
"100 DOLARA BAHSE GİRMİŞ"
Nükhet Duru ilk eşinin kendisini kazanmak için iddiaya girdiğini söyleyerek şöyle konuştu: "İlk eşim Dikran Masis ile evliliğim enterasandı. Bana oyuncak kamyonda bir çiçek yolladı. O tarihte başka biri, bana gerçek kamyonda güller göndermişti. Bunu bilen Dikran'a demişler ki: 'Hiç uğraşma, aramaz.' O da 'Öyle bir şey yapacağım ki, arayacak. 100 dolar bahse girerim' demiş"
"KISKANÇLIKTAN ÇALIŞMAMA İZİN VERMEDİ"
Eşinin kıskanç olduğundan bahseden şarkıcı, "Dikran'ı aradım, ama bahis işini öğrenince çok kızdım! Evlilik teklifini kabul ettim. Çalışmama izin vermedi, kıskançtı. Şu an sevgilim yok. Başarımı problem etmeyecek, beni motive edecek birine ihtiyacım var. Kendime çok iyi bakıyorum, 7 kilo verdim. O kadar fazla çalıştım, öyle meşgul yaşadım ki yaşlanmaya vakit kalmamış. Hergün kahkaha attım, o kahkahalar bana iyi geldi." dedi.
"İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİM"
Özel hayatıyla ilgili şaşırtıcı açıklamalara devam eden Duru, Annem ve babam ben 11 yaşındayken boşandı. Sorunlarla başa çıkamadım, intihara teşebbüs ettim. Kimsenin beni istemediğini düşünmüştüm. Ölemedim, komşular kurtardı. Türkiye'nin en iyi yorumcusu benim. Bu yetenek bana Allah tarafından verildi. O dönemler Ajda Pekkan'ın fiziği, güzelliği, star ışığı hepimizin işe başlama nedeniydi."
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Babanız vefat ettiği gün cenazeye katılmayıp yurt disi seyahate gittiniz bu sizce normal bir durummuydu? o günkü gazeteler öyle yazdılar, yanlışsa düzeltme yapar misiniz?. . . . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bütün şarkılarını severek dinlerdim lise çağlarımda. Çavuşu çok tokatlattırırdı değerli sanatçımız.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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bizim kuşak sizi unutmaz değerli bir sanatçısınız mutlu bi yaşam dilerimCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Bu zamana kadar Turk milletinin sevdigi sanatcilar kotu gunumuzde pili pirtiyi toplayi avrupaya abdye kacti ordaki evlerine vs. Kim ki Turk milletinin kotu gununde de yaninda vatansever bundan sonra ona bakarim. Kimin ne oldugu belli dgl isitip sisirip bize dusman kim varsa hep sevmisiz izlemisiz. İnsanda vicdan ruh olur biz kimseye hicbir dine irka dusman dglz yeminle ermenilerin kotusunu sevmem yahudide ama verin cocugunu bakarim oldurmem ve de soyunj sopunu gizlemem buyuyunce derim onlar aynisini yapsa ya da ayirmadan herkes birbirini sevseydi bizde sorun yoktu. Soru bizi dislayan gavurluk edip ayiranda. Bak gecmisimize kimseyi ayirmadan aldik baktik sevdik ama icinde kin olani ne desen bos. Sozun kisasi insallah bizi seven durust vatansever insanlar para kazanir kimse onlarCevap Yaz Yayından KaldırTÜRKO: ne yapacaktı salak herif sanatçı demek dünya insanı demektir onlarda dil din ırk vatan kavramı olmaz aslında her insanda olması gerekenler senin gibi yobazlar ne anlar insanlıktan medeniyetten bi yok olup gidin.3 1 Yayından Kaldır