Nükhet Duru, Anneler Günü'nde Zorlu PSM Online'da konser verecek
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Nükhet Duru, Anneler Günü'nde Zorlu PSM Online'da konser verecek

Nükhet Duru, Anneler Günü'nde Zorlu PSM Online'da konser verecek
Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Kültür Sanat

Sanatçı Nükhet Duru, Anneler Günü'nde, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin (PSM) dijital platformunda sevenleriyle buluşacak.

Sanatçı Nükhet Duru, Anneler Günü'nde, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin (PSM) dijital platformunda sevenleriyle buluşacak.

Birçok klasikleşmiş şarkıya sesiyle imza atarak hafızalarda yer eden Nükhet Duru, 9 Mayıs'ta Anneler Günü'ne özel hazırladığı repertuvarı ile PSM Online'da sahne alacak.

Anneler Günü'ne özel ücretsiz gerçekleşecek konser, 21.00'de "www.online.zorlupsm.com" adresinden izlenebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

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