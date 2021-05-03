Nükhet Duru, Anneler Günü'nde Zorlu PSM Online'da konser verecek

Sanatçı Nükhet Duru, Anneler Günü'nde, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin (PSM) dijital platformunda sevenleriyle buluşacak.

Sanatçı Nükhet Duru, Anneler Günü'nde, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin (PSM) dijital platformunda sevenleriyle buluşacak.

Birçok klasikleşmiş şarkıya sesiyle imza atarak hafızalarda yer eden Nükhet Duru, 9 Mayıs'ta Anneler Günü'ne özel hazırladığı repertuvarı ile PSM Online'da sahne alacak.

Anneler Günü'ne özel ücretsiz gerçekleşecek konser, 21.00'de "www.online.zorlupsm.com" adresinden izlenebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı