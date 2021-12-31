Nüket Ersoy'u duygulandıran ziyaret

Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy'u ziyaret eden Gaziantep Kolej Vakfı Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu üyeleri çalışmaları hakkında Ersoy'a bilgi verdiler.

Gaziantep Kolej Vakfı Mezunlar Derneği genel kurulu sonrası yönetim kuruluna seçilen yeni başkan ve üyeleri Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy ve Celal Ersoy'u evlerinde ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler verdiler. GKV Mezunlar Derneği Başkanı Tahir Uçkun eğitime yönelik çalışmalara destek vereceklerini, Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarından mezun olanlarla sıcak ilişkiler kurarak her türlü dayanışma ve yardımlaşmayı sağlayacaklarını ifade ederek böyle güzel bir kurumun kuruluşundan itibaren üstlendiği başarılı vizyonu ve misyonu yerine getirmesinde büyük emekleri bulunan GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy ve Celal Ersoy'a minnettar olduklarını sözlerine ekledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy'da 1963 yılından bu yana Türkiye'nin gelişmesi ve kalkınması yönünde eğitim alanında büyük hizmetler gerçekleştirdiklerini, bu gün Türkiye'nin dört bir yanında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarından mezun olmuş ve yüksek öğrenimini tamamlamış birçok branşta öğrencinin ülkelerine ve uluslarına hizmet ettiklerini ifade etti. Göreve yeni seçilen Başkan Tahir Uçkun ve Yönetim Kurulu üyelerini de kutlayan Ersoy yeni görevlerinde başarılar diledi. - GAZİANTEP