Nuh'un Gemisi'ni araştırırken rahatsızlanarak ölen İtalyan araştırmacı, vasiyeti üzerine Ağrı'da defnedildi

Ağrı'da 35 yıldır Nuh'un Gemisi üzerine araştırma yapan ve ani rahatsızlık nedeniyle sevk edildiği Erzurum'da hayatını kaybeden İtalyan araştırmacı 86 yaşındaki Angelo Palego, vasiyeti üzerine Ağrı Dağı eteklerindeki mezarlıkta toprağa verildi.

Ağrı'da 35 yıldır Nuh'un Gemisi üzerine araştırma yapan ve ani rahatsızlık nedeniyle sevk edildiği Erzurum'da hayatını kaybeden İtalyan araştırmacı 86 yaşındaki Angelo Palego, vasiyeti üzerine Ağrı Dağı eteklerindeki mezarlıkta toprağa verildi.

Ağrı Dağı eteklerinde olduğuna inanılan Nuh'un Gemisi ile ilgili 1986 yılından bu yana sıklıkla geldiği Doğubayazıt ilçesinde araştırma yapan Angelo Palego, 6 ay önce burada konakladığı otelde rahatsızlanınca Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Durumu ağırlaşan ve Erzurum Şehir Hastanesine sevk edilen Palego, burada yapılan müdahalelere rağmen 15 Ağustos'ta hayatını kaybetti.

O günden bu yana hastanenin morgunda bulunan Palego'nun cenazesi, ailesinin vekalet vermesiyle turizmci Murat Şahin tarafından özel araçla hastaneden alınarak Doğubayazıt ilçesine getirildi.

İlçe girişinde cenaze nakil aracına konulan Palego'nun cenazesi, Şahin ve turizm ekibince vasiyeti üzerine Ağrı Dağı eteklerindeki mezarlıkta defnedildi.

Turizmci Murat Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ortak bir arkadaş sayesinde Palego'nun ailesinin kendisine ulaştığını söyledi.

"Ben ölürsem beni Ağrı Dağı'nın yamaçlarına gömün' diye vasiyet vermiş"

Ailenin İstanbul İtalya Başkonsolosluğu üzerinden kendisine vekalet verdiğini anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Angelo Palego 'Ben ölürsem beni Ağrı Dağı'nın yamaçlarına gömün' diye vasiyet vermiş. Ailesi bana ulaştı ve Konsolosluk tarafından vekalet gönderildi. Bu vekalete dayanarak cenazeyi aldım ve getirdim. Ağrı Dağı'nın karşısında bulunan mezarlıkta defin işlemini gerçekleştirdik. Bu alanda zaten Doğubayazıt Belediyesi tarafından kimsesizler ve gayrimüslimler için ayrılmıştır. Palego'nun Nuh'un Gemisi ile ilgili kitapları var. Dünya insanları için önemli bir insan. İnsanların gelip bu mezarı ziyaret edeceklerine eminim."

Vasiyeti yerine getirmenin insanlık görevi olduğunu anlatan Şahin, Palego'nun ailesinin de yakın zamanda ilçeye gelerek mezarlığı ziyaret edeceğini belirtti.

Ağrı Dağı'nın farklı inançlar için çok önemli ve kutsal görüldüğüne işaret eden Şahin, "Ben en kısa zamanda mezarcı bir arkadaş bulup mezarın etrafını güzelce yaptıracağım. İnsanlığa uygun bir mezar yapacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez