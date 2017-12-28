Nuh'un Gemisi İçin Teologlar Ağrı Dağına Geliyor! – Portal Genç



" data-medium-file="https://i2.wp.com/www.portalgenc.com/wp-content/uploads/2017/12/Hz.-Nuhun-a.s.-anne-ve-babası-hakkında-bilgi.jpg'fit=300%2C167" data-large-file="https://i2.wp.com/www.portalgenc.com/wp-content/uploads/2017/12/Hz.-Nuhun-a.s.-anne-ve-babası-hakkında-bilgi.jpg'fit=662%2C368"/>Bilim insanoğluı ve birçok teologlar'ın deyişine nazaran Nuh'un Gemisi Ağrı Dağı'nda tartışması yine alevlendi. İngiltere'nin çok satan gazetelerinden Daily Mail'de yer alan habere gore bazı bilim insanları ve uzmanlar, Nuh'un Gemisi'nin Ağrı Dağı'nda bulunduğunu iddia etti. İngiliz basınındaki haberlerde, Ağrı'da Nuh'un Gemisi ile ilgili düzenlenen bir panele katılanların görüşlerine yer verildi. Geoscience Research Institute'tan Profesör […] More