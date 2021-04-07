Nuh Naci Yazgan Üniversitesinin "Erişilebilir iş yerleri" projesine ödül

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinin hazırladığı "Erişilebilir iş yerleri" projesi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ödüllendirildi.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinin hazırladığı "Erişilebilir iş yerleri" projesi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ödüllendirildi.

NNYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlıkça engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıran tasarım ve ürünler, proje ve uygulamalar 9 kategoride ödüllendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "2020 Erişilebilirlik Yılı" kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen "Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri" için yapılan jüri oylamasında, engelsiz hastane anlayışıyla çalışmalarını yürüten NNYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi, "Erişilebilir iş yerleri" kategorisinde üçüncülüğe layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NNYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cem A. Gürgan, böyle bir ödüle layık görülmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Hastanenin erişimine dair bilgi veren Gürgan, "Hastanemiz, özel olarak hazırlanan engelsiz kliniği ve radyoloji kliniği ile tekerlekli sandalye kullanan hastalarımızın ağız ve diş tedavilerinin yapılmasında kolaylık sağlıyor. Hastanemiz asansörlerinden bekleme salonlarına ve kliniklerine kadar engelli hastalarımıza eksiksiz hizmet vermeye uygun." ifadelerini kullandı.

Gürgan, uyumsuz ve zihinsel engelli hastalar için de genel anestezi altında tüm cerrahi ve diş tedavi uygulamalarının rahatlıkla yapıldığını, bölgenin tek engelsiz diş hastanesi olarak hastaları beklediklerini aktardı.

NNYÜ Diş Hekimliği Fakülte Hastanesi, daha önce de planlama, tasarım, denetleme süreçlerinde de erişilebilirlik standartlarına uyum sağlayarak "Erişilebilirlik Belgesi" almaya hak kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin