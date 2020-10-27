Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Güney'den Cumhuriyet Bayramı mesajı
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Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Güney'den Cumhuriyet Bayramı mesajı

27.10.2020 13:27 | Son Güncelleme: 27.10.2020 13:32
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Güney'den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Güney, mesajında, Cumhuriyetin ilanının milletin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu, 97. yıl dönümünü büyük bir gurur, coşku ve heyecan içinde kutladıklarını kaydetti.

Cumhuriyetin, milletin bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin en açık ifadesi olduğunu belirten Güney, "Kahramanlık destanlarıyla dolu Kurtuluş Savaşımızda olduğu gibi milletimiz, bugün de aynı irade ve kararlılıkla vatanımıza yönelen her türlü tehlike ve tehdide karşı göğsünü siper etmekten bir an olsun tereddüt etmemektedir." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet ilkelerine bağlı gençler yetiştirmek için gayret gösterdiklerini vurgulayan Güney, şunları kaydetti:

"Birlik ve beraberlik içerisinde ülkemiz, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefinde emin adımlarla ilerlemektedir. Bu hedef doğrultusunda üniversitemiz, Cumhuriyet ilkelerine bağlı, vatan ve bayrak sevgisiyle dolu, milli ve manevi değerlerine bağlı, fikri hür, vicdanı hür, aydın ve nitelikli gençler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Milli Mücadele kahramanlarımızı, milletimizin birliği ve beraberliği için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi saygı ve şükranla anıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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