Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde uzaktan eğitim tamamlandı Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde (NNYÜ) lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik 30 Mart 2020 tarihinde başlatılan uzaktan eğitim programı yüksek katılım oranı ve öğrenci memnuniyeti ile tamamlandı.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde (NNYÜ) lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik 30 Mart 2020 tarihinde başlatılan uzaktan eğitim programı yüksek katılım oranı ve öğrenci memnuniyeti ile tamamlandı.

NNYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını vakasının tespit edilmesiyle Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) alınan karar doğrultusunda NNYÜ Rektörlüğü eğitim ve öğretim sürecinin kesintiye uğramaması için zaman geçirmeden uzaktan öğretim programına geçti.

Lisans ve yüksek lisans öğrencilerine dersler, eş zamanlı olarak canlı verildi.

Mevcut haftalık ders programı saatlerinde kesintisiz bir şekilde gerçekleştirilen derslere farklı mekanlardan internet ağı üzerinden aktif şekilde, yüksek bir katılım oranıyla dahil olan öğrenciler gerek derslerde sunum yaparak gerekse öğretim üyeleriyle birebir etkileşime girerek konuları ayrıntılarıyla öğrenme olanağı buldu.

Zaman zaman düzenlenen online seminer ve teknik gezilerle de konuları pekiştirme fırsatı bulan öğrenciler, üniversitelerinin uzaktan öğretim programı kapsamında kendilerine sundukları imkanların üst seviyede olduğunu, ders dokümanlarından anlatımlara kadar sürecin çok iyi ve doğru yönetildiğini, öğretim üyelerinin özverili çabalarıyla derslerinin verimli bir şekilde geçtiğini belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney, öğrencilere nitelikli eğitim ve öğretim hizmetleri sunmak için en son teknoloji eğitim altyapısını devreye sokarak, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı tüm derslerin hiçbir sorun yaşanmadan uzaktan öğretim yöntemi ile canlı olarak verildiğini ve bu sürecin başarılı bir şekilde tamamlandığını aktardı.

Kaynak: AA