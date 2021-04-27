Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde "Kovid-19 Sonrası Dünya ve Dijital Ekonomi Konferansı"
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Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde "Kovid-19 Sonrası Dünya ve Dijital Ekonomi Konferansı"

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde 'Kovid-19 Sonrası Dünya ve Dijital Ekonomi Konferansı'
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı yüksek lisans programı öğrencileri, Lisansüstü Ekonomi Sohbetleri etkinliği kapsamında, "Kovid-19 Sonrası Dünya ve Dijital Ekonomi" konulu çevirim içi konferans gerçekleştirildi.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı yüksek lisans programı öğrencileri, Lisansüstü Ekonomi Sohbetleri etkinliği kapsamında, "Kovid-19 Sonrası Dünya ve Dijital Ekonomi" konulu çevirim içi konferans gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, NNYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Dilek Sürekçi Yamaçlı'nın moderatörlüğünü yaptığı programa Türkiye Ekonomi Kurumu Başkanı Prof. Dr. Hasan Kazdağlı konuşmacı olarak katıldı.

NNYÜ öğrencileriyle çevrim içi buluşmasında Kovid-19 salgının halk sağlığı, sosyal yaşam ve ekonomi üzerindeki etkileri ile sonuçlarına dikkat çeken Kazdağlı, pandemi sebebiyle hayatın rutin fonksiyonlarının çoğunun dijital ortama kaydığını, dijital dönüşümün yaşam şeklimizi, çalışma düzenimizi, insan ilişkilerini derinden etkileyen sonuçlar doğurduğunu belirtti.

Doç. Dr. Dilek Sürekçi Yamaçlı da dijital ekonomide 2025 yılına ilişkin küresel ticaret tahminlerinin 2018 yılı için 1,8 trilyon dolar iken 2019 yılı sonu itibariyle 8,1 trilyon dolara ulaştığını ifade etti.

Pandemiyle birlikte dijital ekonomide Çin'in hedeflediği pazar büyüklüğünün 3,8 trilyon dolar, ABD'nin 1,2 trilyon dolar, Asya Pasifik ülkelerinin 1,16 trilyon dolar seviyesinde olduğunu belirten Yamaçlı, "Bu hedefler özellikle gelişmekte olan ülkeler için önemli. Rekabet edebilmeleri için dijital pazar alt yapısına sahip olmaları gerekli, tersi durumda, rekabet koşulları gelişmekte olan ülkeler aleyhine bozulacaktır. Özellikle teknolojik altyapısı güçlü büyük firmalar yeni dijital dünyada daha da karlı hale gelecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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