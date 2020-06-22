Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bu yıl öğrenci alacak
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Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bu yıl öğrenci alacak

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Diş Hekimliği Fakültesi 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğrenci almaya başlayacak.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bu yıl öğrenci alacak
22.06.2020 12:47 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:51

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Diş Hekimliği Fakültesi 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğrenci almaya başlayacak.

NNYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Diş Hekimliği Fakültesine YKS sonuçlarının ardından bu yıl 60 öğrenci alınacak.

Hayırsever iş insanları İbrahim Özbıyık ve Bekir Özbıyık tarafından NNYÜ bünyesinde yaptırılan ve son teknolojik donanım, yöntem ve malzemelerle ağız, diş ve çene sağlığı alanında hizmet veren NNYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi ile aynı çatı altında diş hekimi yetiştirecek NNYÜ Diş Hekimliği Fakültesi'ne alınacak 60 öğrenciden 8'i burslu, 37'si yüzde 25 indirimli, 10'u ücretli ve 5'i yurt dışından veya yabancı uyruklu olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney, NNYÜ'nün Diş Hekimliği Fakültesi'ne öğrenci almak için YÖK'ten onay çıktığını belirtti.

Hem eğitim öğretim hem de hastane hizmetleri için güncel bilgi ve becerilerle donanmış, nitelikli, genç ve dinamik bir akademik kadro ve fiziki altyapı oluşturduklarını anlatan Güney, şunları kaydetti:

"Uygulama ağırlıklı eğitimi olan diş hekimliğinde öğrenci ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanmış kliniklerin bulunması, mezuniyet öncesi kazanılması gereken bilgi, beceri ve tutum gibi yeterlilikler açısından çok önemlidir. Tüm bu yeterlilikler de ancak tam teşekküllü hastane klinik ortamlarında sağlanabilir. Uzmanlık dal ve entegre öğrenci klinikleri ile Diş Hekimliği Fakültesi Hastanemiz sadece hasta hizmetinde enfeksiyon kontrolünün sağlandığı bir sağlık kuruluşu olmayıp öğrencilerimize hijyenik gerçek bir diş hastanesi atmosferinde çalışma imkanı da sunmaktadır."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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