Nuguri'li FunPlus Phoenix LPL finaline adını yazdıran ilk takım oldu!
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Nuguri'li FunPlus Phoenix LPL finaline adını yazdıran ilk takım oldu!

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Nuguri'li FunPlus Phoenix LPL finaline adını yazdıran ilk takım oldu!

MSI bileti için geriye son bir zafer kaldı

Bahar Mevsimi kazananlar grubu yarı finalinde EDG'yi 3-2'lik skorla mağlup eden FPX, büyük finale adını yazdıran ilk takım oldu. Playoff'larda en zor yoldan finale kadar gelmeyi başaran 2019 Worlds şampiyonu FunPlus Phoenix önce JDG'yi, çeyrek finalde RNG'yi ve sonrasında yarı finalde EDG'yi mağlup ederek şampiyonluğun en önemli üç favorisine karşı daha iyi takım olduklarını kanıtladı.

Şampiyonluğun favorisi FPX

Sezon başında DWG'den transfer olan Nuguri de takıma uyum sağlamış gibi gözüküyor. FPX tarafı draftlarda sıkıntı yaşamadığı sürece oyun olarak diğer takımlara üstünlük sağlayabiliyor. Sezon içerisinde orman rolünde bir türlü istikrarı sağlayamamaları onlara bazı zararlar vermiş olsa da mevsim finallerine olabildiğince üst sıradan girerek kolay bir başlangıç yapmak istemişlerdi.

RNG karşısında alınan 3-0'lık galibiyetten sonra şampiyonluğun favorisi haline geldiler. Ardından sezonun formda takımlarından EDG'ye karşı önceki seride olduğu kadar temiz performans gösteremeseler de winner bir takım olduklarını kanıtladılar. Özellikle Viper'a karşı önlem alınmayıp draftlardan geri çıkıldığı maçlarda ciddi zorlandılar.

Böylelikle FPX, 13 Nisan Salı günü kaybedenler grubunda oynanacak -EDG serisinin kazananıyla büyük finalde karşılaşacak. Final serisi ise 18 Nisan Pazar günü saat 12: 00'da oynanacak.

Serinin özet görüntülerine ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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