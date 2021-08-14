Nüfusunun yüzde 57'si kırsalda yaşayan Muş'ta mobil ekiplerin zorlu aşı mesaisi sürüyor
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Nüfusunun yüzde 57'si kırsalda yaşayan Muş'ta mobil ekiplerin zorlu aşı mesaisi sürüyor

Nüfusunun yüzde 57'si kırsalda yaşayan Muş'ta mobil ekiplerin zorlu aşı mesaisi sürüyor
Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında en az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller arasında bulunan Muş'ta mobil sağlık ekipleri, kentin "kırmızı" kategoriden "turuncu"ya geçmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında en az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller arasında bulunan Muş'ta mobil sağlık ekipleri, kentin "kırmızı" kategoriden "turuncu"ya geçmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler, salgının kontrol altına alınması ve toplumsal bağışıklığın sağlaması amacıyla mahalle ve köylerde kapı kapı dolaşıp aşı hizmetini vatandaşın ayağına kadar götürüyor.

İl Sağlık Müdürü Serdal Türkoğlu da zaman zaman ekiplere eşlik ederek, vatandaşları aşıya iknaya çalışıyor.

Yüzlerce kişiyi ikna eden, yaklaşık 214 bin kişinin aşısını yaparak aşılama oranını yüzde 51,2'ye yükselten ekipler, kentin "turuncu" kategoriye geçmesi için ellerinden geleni yapıyor.

"Aşıyla ilgili yanlış bilgiler var"

İl Sağlık Müdürü Türkoğlu, AA muhabirine, kentte aşılama oranının düşük olduğunu söyledi.

Muş'ta nüfusun yüzde 57'sinin kırsalda yaşadığını belirten Türkoğlu, şöyle konuştu:

"Aşılama oranının düşük olduğu kırsal köylerimize ekiplerle gidiyorum. Muhtar ve köylülerimizle görüşüp aşılama oranını artırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Okulların açılmasına kısa bir süre kaldı. O zamana kadar aşı oranımızı yükselteceğiz. Aşılama oranının düşük olduğu köylerdeki vatandaşlarımızda birtakım yanlış bilgiler var. Buralarda açıklayıcı birtakım bilgilendirmelerde bulunuyoruz, onları aşı olmaya ikna ediyoruz."

Kırsaldaki yerleşim birimlerinin kente uzak olduğunu, bunun da insanların aşıya ulaşımını zorlaştırdığını anlatan Türkoğlu, "Köylere giderek kapı kapı dolaşıp aşılama hizmetini sunuyoruz. Aşı olmayan köydeki vatandaşlara ulaşmak için yöneticiler olarak da aşı seferberliğine katıldık. Aşılamada bizzat görev alıyoruz. İnsanların da aşı olmasını istiyoruz." dedi.

"Salgın sürecinin sonuna gelmeyi hedefliyoruz"

Bulaşıcı hastalıklar biriminde görev yapan hemşire Sabahat Moralılar Cansever ise bütün çabalarına rağmen kentteki aşı oranının düşük olduğunu, bu nedenle yöneticilerin de sahaya inerek çalışmalara destek verdiğini söyledi.

Aşılama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü vurgulayan Cansever, "Oranlarımızı yükseltip salgın sürecinin sonuna gelmeyi hedefliyoruz. Bu süreç görüldüğü kadar kolay olmayabiliyor. Sabahın ilk ışıklarında yola çıkıyoruz. Yolların uzunluğu yorabiliyor ama bu hizmeti vermek çok güzel. Umarım salgın bittiğinde bunları yapabildiğimiz için çok mutlu olacağız. Zorlu bir süreç ve büyük emekler sarf ediliyor. Sağlık kuruluşlarına ulaşamayan insanlara gidip aşı yapmak ve onların yüreklerine dokunmak çok kıymetli. O yüzden çok mutluyum." diye konuştu.

Akkonak Köyü Muhtarı Kazım Özmen de "Ekipler aşı olmamız için sürekli bizi arıyor. Biz de önceden vatandaşı arıyoruz ve camiden anonslarımızı yapıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Sağlık Müdürünü karşımda gördüm, çok memnun oldum. Makamını bırakıp köyümüze aşılamaya gelmiş. Kapı kapı dolaşıyor." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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