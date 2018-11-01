Nüfusundan fazla Suriyeli barındıran Kilis'e yeni hastane

KİLİS - Nüfusundan fazla Suriyeli barındıran Kilis'te, sağlık hizmetlerinin daha kaliteli yürütülmesi için AB fonlarından 300 yataklı yeni devlet hastanesi yapılması için ihaleye girecek firmalar, hastanenin yapılacağı yerde incelemelerde bulundu.

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü İhale Daire Başkanı Muzaffer Geleri Kilis'e gelerek, 20 Kasım tarihinde Kilis Devlet Hastanesinin ihalesine girecek teklif alan firmalar ile bir toplantı yaptıktan sonra yeni hastanenin arazisinde incelemelerde bulundu. İhale Daire Başkanı Muzaffer Geleri, yaptığı konuşmada, Suriye'de iç kargaşa nedeniyle Türkiye"ye 7 yıldır mülteci akını olduğunu ifade ederek, "Türkiye'de 3.5 milyona yakın bir mülteci var. Bundan da en çok etkilenen yer Kilis'tir. Kilis'te, şuan 127 bin civarında mülteci bulunuyor. Bu nüfus artışı kamu hizmeti verilmesinde bir yük oluştu. Özellikle de sağlık hizmetlerinde alt yapısında ciddi eksiklikler meydana geldi. Bu yüzden Avrupa Birliği zaman içerisinde bir fon oluşturarak, 3 milyar Euro civarında bir fon oluşturdu. Bu fonun bir kısmı da sağlık hizmetlerinin alt yapısını oluşturmak için ayrılmıştır. Bu fonlarla Kilis'te, 300 yataklı devlet hastanesi yapılmasını planlıyoruz. Sağlık bakanlığı olarak, ihale işlemlerine başladık. 20 Kasım tarihinde hastane işinin ihalesini yapacağız. İhale şart nenemizin gereği olarak, ihale dosyasını satın alan ve ihaleye teklif vermek isteyen yüklenicilere inşaatın yapılacağı yeri göstermemiz gerekiyor. Bu amaçla firmaları buraya davet ettik. 2019 yılı mart ayında inşaata başlanacak. 2021 yılı mart ayında hastanede tamamlanmış olacak" diye konuştu.