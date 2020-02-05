Nüfusu yaşlanan Yunanistan'da doğan her bebek için 2 bin euro yardım geliyor
FLASH HABER: Van'da ölü sayısı yükseliyor! 33 canımızı yitirdik
Haberler » Dünya » Nüfusu yaşlanan Yunanistan'da doğan her bebek için 2 bin euro yardım geliyor - Haberler

Nüfusu yaşlanan Yunanistan'da doğan her bebek için 2 bin euro yardım geliyor

Yunanistan'da düşük seyreden doğum oranlarını artırmayı hedefleyen hükümet, doğan her bebek için 2 bin euro yardım yapıyor.

05.02.2020 18:09 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:09
Nüfusu yaşlanan Yunanistan'da doğan her bebek için 2 bin euro yardım geliyor

'da parlamento 2020 itibariyle ülkede doğacak her çocuk için bir kereye mahsus olmak üzere 2 bin euro ödenmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.


Özellikle genç aileleri çocuk sahibi olmaya teşvik eden , bu sayede düşük seyreden doğum oranlarını artırmayı hedefliyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler