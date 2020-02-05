Nüfusu yaşlanan Yunanistan'da doğan her bebek için 2 bin euro yardım geliyor
Yunanistan'da düşük seyreden doğum oranlarını artırmayı hedefleyen hükümet, doğan her bebek için 2 bin euro yardım yapıyor.
05.02.2020 18:09 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:09
Yunanistan'da parlamento 2020 itibariyle ülkede doğacak her çocuk için bir kereye mahsus olmak üzere 2 bin euro ödenmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.
Özellikle genç aileleri çocuk sahibi olmaya teşvik eden hükümet, bu sayede düşük seyreden doğum oranlarını artırmayı hedefliyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com