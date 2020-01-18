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Nüfusu azalan Bulgaristan ucuz iş gücü arıyor

Nüfusun gittikçe azaldığı Bulgaristan'da, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, ucuz iş gücü bulabilmek amacıyla Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan, Özbekistan ve Moğolistan ile iş birliği arıyor.

18.01.2020 12:59 | Son Güncelleme: 18.01.2020 12:59
Nüfusu azalan Bulgaristan ucuz iş gücü arıyor

Nüfusun gittikçe azaldığı 'da, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, ucuz iş gücü bulabilmek amacıyla , , Türkmenistan, Tacikistan, Özbekistan ve Moğolistan ile iş birliği arıyor.

Kaynak: Dunya.com

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