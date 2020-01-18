Nüfusu azalan Bulgaristan ucuz iş gücü arıyor

18.01.2020 12:59 | Son Güncelleme: 18.01.2020 12:59

Nüfusun gittikçe azaldığı Bulgaristan'da, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, ucuz iş gücü bulabilmek amacıyla Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan, Özbekistan ve Moğolistan ile iş birliği arıyor.