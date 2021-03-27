Nüfusu 83 milyonu bulan İran'da koronavirüse karşı şu ana kadar toplam 161 bin doz aşı yapıldı
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Nüfusu 83 milyonu bulan İran'da koronavirüse karşı şu ana kadar toplam 161 bin doz aşı yapıldı

Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
Nüfusu 83 milyonu bulan İran'da koronavirüse karşı şu ana kadar toplam 161 bin doz aşı yapıldı

İran'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı şu ana kadar toplam 161 bin doz aşının uygulandığı bildirildi.

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İran'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı şu ana kadar toplam 161 bin doz aşının uygulandığı bildirildi.

İran Gıda ve İlaç Kurumu Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, yaptığı açıklamada ithal edilen 695 bin doz aşının sağlık kurumlarına dağıtıldığını söyledi.

Nüfusu 83 milyonu bulan ülkede şu ana kadar Kovid-19'a karşı 161 bin 601 doz aşı uygulandığını belirten Cihanpur, aşı vurulanların daha çok sağlık çalışanları olduğunu ifade etti.

İran Sağlık Bakanlığından onay alan Sputnik V, Sinopharm ile Covax aşılarının kullanıldığını ve bazı kişilerin ikinci dozu da vurulduğunu aktaran Cihanpur, kaç kişinin birinci dozu kaç kişinin de ikinci dozu vurulduğuyla ilgili bilgi vermedi.

Cihanpur, daha fazla aşının temin edilmesiyle bahar aylarında aşılamanın hızının artacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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