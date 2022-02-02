HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - KAYSERİ - ÖZEL) 'Nüfusmatik' sıraları önlüyor

Melikgazi İlçe Nüfus Müdürü Mahmut Teke: "Bu cihaz hem memurlarımızın hem de vatandaşlarımızın işini kolaylaştırıyor"

KAYSERİ Kayseri'de nüfus müdürlüklerinde uygulamaya alınan 'Nüfusmatik' hem vatandaşların işlemlerini hızlandırıyor hem de korona virüs sürecinde kalabalığın oluşmamasını sağlıyor.

Vatandaşların nüfusmatikle işlem yapabilmeleri için nüfus cüzdanlarını yeni kimlik kartları ile değiştirmiş olmaları gerektiğini söyleyen Melikgazi İlçe Nüfus Müdürü Mahmut Teke, "Kamuoyumuzun da malumu olduğu üzere Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüz, ilk etapta ülke genelinde 50 ilde nüfusmatik cihazlarını kurup, vatandaşımızın hizmetine sunmuştur. Bu cihazların bir tanesi de Melikgazi İlçe Nüfus Müdürlüğümüzde bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın bu cihazdan işlem yapabilmeleri için öncelikle nüfus cüzdanlarını kimlik kartına çevirmiş olmaları gerekmektedir. Kimlik kartları ile buraya müracaat eden vatandaşlarımız, Nüfusmatik cihazlarımızın haznesine kimliklerini yerleştirdikten sonra cihaz otomatikman vatandaşımızın sorgulamasını yapıyor. Daha sonra kendisinden bir parmak izi istiyor. Parmak izini doğruladıktan sonrada vatandaşımız hangi işlemi yapmak istiyorsa o butona basarak devam ediyor" dedi.

Nüfusmatik cihazı ile nüfus müdürlüklerinde oluşabilecek yoğunluğun önüne geçileceğinin altını çizen Teke, "Vatandaşlarımız nüfusmatikle kimlik kartlarının şifre değiştirme işlemi, sürücü belgelerini kimlik kartına aktarma işlemi elektronik imzaların yine kimlik kartına aktarılması işlemi, boş adreslere adres beyanında bulunma gibi işlemleri yapabileceklerdir. Vatandaşlarımızın bilmeleri gerek bir husus var ki oda vatandaşlarımızı nüfus müdürlüğüne gelmeden önce elektronik imzalarını genel müdürlüğümüzün web sitesinden veya diğer ilgili sitelerden müracaat ederek elektronik imzayı aldıktan sonra buraya gelerek nüfusmatik cihazından işlem yapacaklar. nüfusmatik ilk etapta 50 ile kuruldu ama bu ileri ki aşamalarda bütün il ve ilçelerimizde bu cihaz kurulacak. Daha ileri ki aşamalarda tapu müdürlükleri, bankalar, AVM'ler ve Havaalanları gibi vatandaşımızın yoğun olduğu yerlerde de kurulacak. Vatandaşlarımız nüfus müdürlüğüne hiç gelmeden biraz önce bahsettiğimiz işlemleri bulunduğu yerden yapacak. Bu durumda hem memurlarımızın hem de vatandaşlarımızın işini kolaylaştıracak" diye konuştu.