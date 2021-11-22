Nüfusa oranla en fazla vakanın olduğu Ordu'da 'tedbir' çağrısı

ORDU (DHA) - SAĞLIK Bakanlığı'nın illere göre koronavirüs haritasında nüfusa oranla en fazla vakanın bulunduğu Ordu'da, bazı cadde ve sokaklardaki kalabalıklar dikkat çekti. Aşılamada yüzde 84,4 ile Türkiye 1'incisi olan kentte vaka artışının nedenini tedbirsizliğe bağlayan vatandaşlar, herkese kişisel hijyen ve maske takma çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı'nın güncel 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı (yüz binde)' haritasına göre, nüfusa oranla Türkiye'de en çok vaka görülen il Ordu oldu. Her 100 binde 499,87 vaka ile yaklaşık 7 ay sonra yeniden vakalarda zirve yaşayan Ordu'da, günlük ortalama 535 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkıyor. Aşılamada yüzde 84,4 ile Türkiye 1'incisi olan kentte bazı cadde ve sokaklardaki kalabalıklar da dikkat çekiyor. Kentte maske kuralına yeterince uyulmadığı gözlemlenirken, bazıları tedbirlerin yeniden gelmesini öneriyor. Vaka artışının nedenini tedbirsizlik ve umursamazlığa bağlayanlar, herkesin kişisel hijyenine dikkat etmesi ve maske takması çağrısında bulunuyor.

Vatandaşlardan Yasin Okutan ise vaka artışlarının duyarsızlık nedeniyle yaşandığını belirterek, "Milletimizin duyarsızlığından dolayı bu artış kaynaklanıyor. Maskeleri çıkartıyorlar. Maske, mesafe ve temizlik bu virüsle mücadele için en önemli kurallarımız. Maskesiz ortamlarda çok gezen insanlar var. Hepimiz duyarsız davrandığımız için artışlar oluyor vakalarda. Maske zorunluluğu olmalı. Bu caddede daha önce denetimler yapılıyordu. Bunların devam etmesi ve insan yoğunluğunun fazla olduğu caddelere HES kodu olmadan giriş yapılmamalıdır" dedi.