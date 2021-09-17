Nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü il yine Rize oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü il yine Rize oldu

İhlas Haber Ajansı / Hasan Fehmi Demir - Haberler | Sağlık

Nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü il yine Rize oldu Vaka sayısı önceki haftaya göre düşse de Rize hala vaka sayılarında Türkiye'de ilk sırada yer alıyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı Korona virüs vaka haritasında nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü il yine Rize...

Nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü il yine Rize oldu

Vaka sayısı önceki haftaya göre düşse de Rize hala vaka sayılarında Türkiye'de ilk sırada yer alıyor

RİZE - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı Korona virüs vaka haritasında nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü il yine Rize olmasına rağmen, önceki hafta 100 binde 614,18 olan vaka sayısı 126,03 kişi gerileyerek 488,15'e düştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı Koronavirüs vaka haritasında nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü il yine Rize oldu. Önceki hafta 100 binde 614,18 olan vaka sayısı 126,03 kişi gerileyerek 488,15'e düşmesine rağmen vatandaşlar tedbirsizlikten şikayet etti.

Vatandaşların Koronavirüsten korunma yollarında özverili davranışlar sergilemediğini dile getiren Zeki Koç isimli Rizeli vatandaş "Vaka sayılarında düşüş var ama birincilikten düşüş yok. Şuan parkta oturuyoruz ama bazı vatandaşlar maske takmıyor, önem vermiyorlar Covid-19'a. Durum iyi değil. Vatandaşların maskelerini takması lazım. Kalabalıkta oturmayacak, kahvehanelere, kafeteryalara gitmeyecek. Temiz hava alacak" dedi.

Hızır Şahin isimli vatandaş da herkesin kendisini koruması gerektiğini ve daha dikkatli olunması gerektiğini dile getirerek "Maske takmıyoruz. Kalabalık, topluluk mahvediyor bizi. Rize'de salgın arttı çok üzülüyorum. Korumuyoruz kendimizi o yüzden de artıyor. Korunmamız lazım, aşımızı olmamız lazım. Ben 3. Doz aşımı oldum, 4. Bekliyorum şimdi" ifadelerini kullandı.

Nurcan Arslan isimli bir başka vatandaş ise herkesi aşı konusunda duyarlı olmaya davet ederek "Hiç kimse dikkat etmiyor, o nedenle de çok hızlı yayılıyor. Ben aşımı vurdurdum ama vurdurmak istemeyenler var. Tanıdıklarımdan virüs nedeniyle hayatını kaybedenler olmadı ama hasta olanlar çok oldu tabi. Herkes aşısını vurdursun, mesafeye ve maskeye dikkat etsinler. Hiç dikkat etmiyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan Rize Valisi Kemal Çeber, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada yaz mevsiminin bitmesinin ardından tatilcilerin şehirden ayrılması ile bu rakamların hızla düşeceğini dile getirmişti. Vali Çeber "Rize çok dar bir alan, çok dar bir alanda çok sıkışık yaşanan bir kent. Bulunduğumuz mevsimlerde Rize'nin en yoğun insan nüfusunun bir arada olduğu mevsimler. Rize'nin normal nüfusu 348 bindir. Ama bizim dışarıdan gelen hemşehrilerimiz, çay sezonu için gelen müstahsillerimiz, çay işçilerimiz, yarıcılarımız, birbirinden güzel Rize yaylalarına turizm amacıyla gelen konuklarımız nedeniyle yaklaşık 800 bin nüfusun son bir buçuk aydır bu dar coğrafyada yaşadığı bir dönemdi. Malumlarınız geçen sezonu bu sorunu, bu düzeyde yaşamadık. Çünkü tüm kontrol devletteydi. Şimdi devlet ile birlikte vatandaşta kontrol ediyor. İkisini bir arada yürütüyoruz, artı aşılarımız da var. Dolayısıyla bu noktada sanıyorum bazı davranış farklılıkları oldu" ifadelerini kullanmıştı.

Nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü il yine Rize oldu

Nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü il yine Rize oldu

Nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü il yine Rize oldu

Nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü il yine Rize oldu
İhlas Haber Ajansı / Hasan Fehmi Demir - Son Dakika Haberleri
Son dakika! Çift doz aşı yaptıran vatandaşlar, temaslı olduğu zaman karantinaya girmeyecek

Son dakika! Çift doz aşı yaptıran vatandaşlar, temaslı olduğu zaman karantinaya girmeyecek

 11 ayda 3 kez koronavirüse yakalandı

11 ayda 3 kez koronavirüse yakalandı

 Son Dakika: Türkiye'de 16 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 262 kişi vefat etti 28 bin 118 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Türkiye'de 16 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 262 kişi vefat etti 28 bin 118 yeni vaka tespit edildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Demir Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Cansu Dere Düm Tek Tek Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Şenol Güneş Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü il yine Rize oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 16:12:48. #1.17#