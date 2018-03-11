Nüfusa İki Kez Kaydedildi, Başına Gelmeyen Kalmadı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Mehmet İsa Tutuş adlı vatandaşın başı, adının nüfusa iki kez kaydedilmesi nedeniyle dertten kurtulmuyor. İki yıl boyunca askere gittiğini ispatlamaya çalışan Tutuş, resmi işlemlerinden büyük zorluklarla karşılaşıyor. Nüfusa 3 ay arayla iki kez kaydedildiğini belirten Tutuş, "Annem 3 ay içerisinde nasıl iki kez doğum yapsın" dedi.

Kızıltepe'ye bağlı Büyükboğaziye köyünde ikamet eden 5 çocuk babası 50 yaşındaki Mehmet İsa Tutuş'un başına gelenler Yeşilçam filmlerini aratmıyor. 1990'da askerlik görevini yapan Tutuş, 10 yıl sonra asker kaçağı olarak aranmaya başlandı. Köye gelen jandarma ekipleri Tutuş'a asker kaçağı olduğunu ve karakola gelmesini söyledi. Duruma şaşıran Tutuş, terhis belgelerini gösterse de ekipleri ikna edemedi. Bunun üzerine Nüfus Müdürlüğüne giden Tutuş, isminin iki kere yazıldığını öğrendi. Yanlış yazılan kaydın iptali için Kızıltepe Nüfus Müdürlüğü'ne dava açan Tutuş, aylarca ev ve mahkeme arasında mekik dokudu. Davayı kazanan Tutuş, kurtuldum derken 2017 yılında annesinin ölümüyle bu sefer de noter kararı ile karşılaştı. Talihsiz adam, şimdi de yanlış yazılan kaydın silinmesi için Kızıltepe 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesinin kararını bekleyecek.

"3 ayda annem nasıl iki doğum yapsın?"

İnşaat işçisi olan Tutuş başına gelenlerin farklı T.C. kimlik numarasından kaynaklandığını belirterek, "Usta birliğimi Afyon'da yaptım. 10 sene sonra jandarma kapıma geldi, 'Mehmet İsa sen asker kaçağısın' dedi. 10 sene oldu askerliği bitirdim bu nasıl iş? Benimle dalga geçtiklerini sandım. Kimliği verdim, 'Tamam' dediler. Ama bu yine 4-5 sene devam etti. Jandarma, 'Tutuş bunun çaresi yok. Mahkemeye ver' dedi. Mahkemeye gidiyorum, hakim kimliğime bakıyor, 'Sen askerliğini yapmışsın' diyor. En sonunda baktım olmuyor hakime, 'Beni askere gönder' dedim. Hakim, 'Seni nasıl gönderiyim. Sen askerlik yapmışsın' dedi. Hakim bey şahit istedi. Şahitleri götürdüm. İki kayıt arasında 3 ay var. 3 ayda Annem nasıl doğum yapsın. En sonunda beraat ettim" dedi.

"Belki beni tekrar askere gönderecekler"

2017 yılında annesinin vefat etmesi üzerine yanlış kaydın tekrar başına iş açtığını vurgulayan Tutuş, "Şimdi de noter çıktı. Vefat eden annem üzerinde bir araba vardı. Kardeşim arabanın devrini alacaktı. Bana telefon açtı, 'Yine senin T.C. çıktı' dedi. Şimdi yine mahkemeye verdik. Bakalım 1 Nisan 2018'de mahkememiz var. Sonuç nasıl olacak bilmiyorum. Belki beni tekrar askere gönderecekler. Bir tane Mehmet İsa Tutuş kayıptır. İki tane isim var onun için araba devredilemiyor. Biz bu adamı nereden bulacağız. Nüfusun hatası var" diye konuştu.

Tutuş'un eşi Zehra Tutuş da, "Eşim askerliğini yaptı. 10 yıl sonra, 'askerliğini yapmadın' diyorlar. Eşim işçi, inşaatlarda çalışıyor. Her gün mahkemelere gidiyoruz. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz, mağduruz" ifadelerinde bulundu. - MARDİN