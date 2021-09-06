KIRKLARELİ - Nüfusa göre aşılamada ülke sıralamasında ilk 5'te yer alan Trakya illerinde aşılama sürüyor
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KIRKLARELİ - Nüfusa göre aşılamada ülke sıralamasında ilk 5'te yer alan Trakya illerinde aşılama sürüyor

Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede en önemli faktör olan aşı çalışmaları devam ediyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede en önemli faktör olan aşı çalışmaları devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de birinci doz aşılama ortalaması yüzde 79,83, ikinci doz ortalaması yüzde 61,69 olarak kayda geçti.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfusa göre aşılama oranı Edirne'de yüzde 89,4, Tekirdağ'da yüzde 87,2, Kırklareli'nde ise yüzde 86,8 olarak açıklandı.

Nüfusa oranla, Türkiye geneli en çok aşı yapılan iller arasında Edirne 2'nci sıraya yükselirken, Tekirdağ 4'üncü, Kırklareli de 5'inci sırada yer alıyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşı olan Emine Üstünal, üçüncü doz aşısını yaptırdığını söyledi.

Aşının, vatandaşlara şifa olması dileyen Üstünal, herkese aşı olması için çağrıda bulundu.

Hastalığın sona ermesi temennisini dile getiren Üstünal, "Kimse hastalık yaşamasın. Allah razı olsun sağlık çalışanlarından. Allah onları başımızdan eksik etmesin." diye konuştu.

Ahmet Yurt da aşı olduğu için memnuniyet duyduğunu belirterek, "İsterim herkes aşısını olsun. Kendimi daha güvende hissediyorum." dedi.

Edirne ve Kırklareli'nde de aşılamalar devam ediyor.

KIRKLARELİ - Nüfusa göre aşılamada ülke sıralamasında ilk 5'te yer alan Trakya illerinde aşılama sürüyor
KIRKLARELİ - Nüfusa göre aşılamada ülke sıralamasında ilk 5'te yer alan Trakya illerinde aşılama sürüyor
KIRKLARELİ - Nüfusa göre aşılamada ülke sıralamasında ilk 5'te yer alan Trakya illerinde aşılama sürüyor
KIRKLARELİ - Nüfusa göre aşılamada ülke sıralamasında ilk 5'te yer alan Trakya illerinde aşılama sürüyor
KIRKLARELİ - Nüfusa göre aşılamada ülke sıralamasında ilk 5'te yer alan Trakya illerinde aşılama sürüyor
KIRKLARELİ - Nüfusa göre aşılamada ülke sıralamasında ilk 5'te yer alan Trakya illerinde aşılama sürüyor
KIRKLARELİ - Nüfusa göre aşılamada ülke sıralamasında ilk 5'te yer alan Trakya illerinde aşılama sürüyor
KIRKLARELİ - Nüfusa göre aşılamada ülke sıralamasında ilk 5'te yer alan Trakya illerinde aşılama sürüyor
KIRKLARELİ - Nüfusa göre aşılamada ülke sıralamasında ilk 5'te yer alan Trakya illerinde aşılama sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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KIRKLARELİ - Nüfusa göre aşılamada ülke sıralamasında ilk 5'te yer alan Trakya illerinde aşılama sürüyor - Haberler
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