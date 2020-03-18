Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinde korona tedbiri Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl, İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinde korona virüs tedbirleri kapsamında randevusuz işlem yapılmayacağı belirtildi.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl, İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinde korona virüs tedbirleri kapsamında randevusuz işlem yapılmayacağı belirtildi.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Korona virüs salgını nedeniyle İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri ile İlçe Nüfus Müdürlüklerinde tedbirler alındığı kaydedildi. Açıklamada, "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce randevu sisteminde yapılan düzenleme ile biyometrik veri alınan T.C. kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi başvurularında randevulu işlem süresi 8 dakikadan 30 dakikaya çıkarılarak nüfus müdürlüklerinin işlem sayısı asgari düzeye indirilmiştir. Bu kapsamda zorunlu ve acil haller dışında T.C. kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi başvuruları randevusuz olarak alınmayacaktır. Vatandaşlarımız randevularını ALO 199 Çağrı Merkezi veya randevu.nvi.gov.tr adresinden alabilirler.Korona virüsü ile etkin mücadele sağlanabilmesi, halkımızın ve personelimizin sağlığının korunabilmesi amacıyla vatandaşlarımızın uyarılara hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA