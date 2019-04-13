Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden Engelli ve Yaşlılara "Gezici Kayıt Terminali"

Kilis Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünce engelli ve yaşlı vatandaşların kimlik karşı başvuruları "gezici kayıt terminali" yoluyla evlerine gidilerek alınmaya başlandı.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, fiziki engel, hastalık veya yaşlılık sebeplerinden dolayı Nüfus Müdürlüklerine kimlik kartı müracaatında bulunamayan vatandaşların ikamet adreslerinden gezici kayıt terminali ile kimlik kartı başvurularının alınmaya başlandığı belirtildi.

Engelli veya yaşlı vatandaşların yakınlarının Nüfus Müdürlüklerine müracaatları halinde gerekli prosedürlerin başlatılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA