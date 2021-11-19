Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü'nden Bolu Valiliğine Ziyaret

BOLU (Habermetre) - Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl, Bolu Vali Vekili İlhan Turgut'u ziyaret etti.

Nüfus ve vatandaşlık hizmetleriyle ilgili incelemelerde bulunmak üzere ilimize gelen, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl, Bolu Valiliğine ziyarette bulundu.

Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette İl ve İlçeler genelinde yürütülen ve planlanan çalışmalar görüşüldü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bolu Vali Vekili İlhan Turgut "Bolu'da İl Nüfus Müdürlüğümüz ile birlikte yedi ilçemizin tamamında yeni konsept Nüfus Müdürlükleri tüm vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Bu süreçten sonra vatandaşlarımızın çok daha etkin ve verimli hizmet alacaklarına inanıyorum. Tüm bu hizmetlerin gerçekleşmesinde sizlerin nezdinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum, çalışmalarınızda başarılar ve kolaylıklar diliyorum. " dedi.

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