Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Aygöl'den Vali Karadeniz'e Ziyaret
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Aygöl'den Vali Karadeniz'e Ziyaret

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Aygöl'den Vali Karadeniz'e Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl, Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl, Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti. Vali Karadeniz ve Genel Müdür Aygöl daha sonra İlçe Nüfus Müdürleriyle bir Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdi.

Bir dizi değerlendirme ve incelemelerde bulunmak üzere Manisa'da bulunan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl ilk olarak Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.

Vali Yaşar Karadeniz ve Genel Müdür Şefik Aygöl daha sonra İlçe Nüfus Müdürlerinin katılımıyla Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Değerlendirme Toplantısına katıldı.

Manisa'da yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda Genel Müdür Şefik Aygöl, Türkiye'nin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri hizmetlerinde hem hız hem de teknoloji konusunda birçok ülkeden daha iyi durumda olduğunu belirtti.

Toplantıda konuşan Vali Yaşar Karadeniz ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü hizmetlerinin önemine değinerek, gerçekleştirilen çalışmalarda vatandaş memnuniyetinin öncelikli olduğunu belirtti.

Değerlendirme Toplantısı sonrasında Vali Yaşar Karadeniz ve Genel Müdür Şefik Aygöl, Nüfus Müdürlüklerinde görev yapan başarılı personele ödüllerini verdi.

Kaynak: Habermetre

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