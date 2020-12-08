Kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport harç bedellerine ilişkin açıklama

NÜFUS ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 'T.C. Kimlik Kartı, pasaport ve sürücü belgesi harç bedellerine yüksek oranda zam yapılacağı ve belgelerini yenilemeyenlere yıl sonu itibariyle ceza uygulanacağı' haberlerinin asılsız olduğunu ve hiçbir yasal dayanağının bulunmadığını açıkladı.

NÜFUS ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 'T.C. Kimlik Kartı, pasaport ve sürücü belgesi harç bedellerine yüksek oranda zam yapılacağı ve belgelerini yenilemeyenlere yıl sonu itibariyle ceza uygulanacağı' haberlerinin asılsız olduğunu ve hiçbir yasal dayanağının bulunmadığını açıkladı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, son dönemde bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında 'T.C. Kimlik Kartı, pasaport ve sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedellerine yüksek oranda zam yapılacağı veya belgelerini yenilemeyenlere yıl sonu itibariyle ceza uygulanacağı' şeklinde haberler yer aldığı ancak bu asılsız haberlerin hiçbir yasal dayanağının bulunmadığı vurgulanarak, şöyle denildi: "T.C. Kimlik Kartı, pasaport ve sürücü belgesi harç ve değerli kağıt bedelleri her yılın sonunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın belirlediği yeniden değerleme oranında arttırılmaktadır. Ayrıca nüfus cüzdanlarının değiştirilmesine ilişkin herhangi bir son tarih bulunmamakta olup halihazırda kullanılan nüfus cüzdanları yeni nesil T.C. kimlik kartı ile değiştirilinceye kadar geçerlidir. Eski tip sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesine ilişkin son tarih ise 31.12.2022'dir. Bu sebeple medyada yer alan gerçek dışı haberlere itibar edilmemesi hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı