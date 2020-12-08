Kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport harç bedellerine ilişkin açıklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport harç bedellerine ilişkin açıklama

08.12.2020 12:58 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:20
Kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport harç bedellerine ilişkin açıklama

NÜFUS ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 'T.C. Kimlik Kartı, pasaport ve sürücü belgesi harç bedellerine yüksek oranda zam yapılacağı ve belgelerini yenilemeyenlere yıl sonu itibariyle ceza uygulanacağı' haberlerinin asılsız olduğunu ve hiçbir yasal dayanağının bulunmadığını açıkladı.

NÜFUS ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 'T.C. Kimlik Kartı, pasaport ve sürücü belgesi harç bedellerine yüksek oranda zam yapılacağı ve belgelerini yenilemeyenlere yıl sonu itibariyle ceza uygulanacağı' haberlerinin asılsız olduğunu ve hiçbir yasal dayanağının bulunmadığını açıkladı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, son dönemde bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında 'T.C. Kimlik Kartı, pasaport ve sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedellerine yüksek oranda zam yapılacağı veya belgelerini yenilemeyenlere yıl sonu itibariyle ceza uygulanacağı' şeklinde haberler yer aldığı ancak bu asılsız haberlerin hiçbir yasal dayanağının bulunmadığı vurgulanarak, şöyle denildi: "T.C. Kimlik Kartı, pasaport ve sürücü belgesi harç ve değerli kağıt bedelleri her yılın sonunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın belirlediği yeniden değerleme oranında arttırılmaktadır. Ayrıca nüfus cüzdanlarının değiştirilmesine ilişkin herhangi bir son tarih bulunmamakta olup halihazırda kullanılan nüfus cüzdanları yeni nesil T.C. kimlik kartı ile değiştirilinceye kadar geçerlidir. Eski tip sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesine ilişkin son tarih ise 31.12.2022'dir. Bu sebeple medyada yer alan gerçek dışı haberlere itibar edilmemesi hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Soylu: '(Yeni nesil çipli kimlik kartları) Türkiye nüfusunun yüzde 74'ünün kimlik kartını değiştirdik'
Soylu: "(Yeni nesil çipli kimlik kartları) Türkiye nüfusunun yüzde 74'ünün kimlik kartını değiştirdik"
Bakan Soylu: Nüfusun yüzde 74'ünün kimlik kartını değiştirdik
Bakan Soylu: Nüfusun yüzde 74'ünün kimlik kartını değiştirdik
Son dakika haberleri: Esnafın kredi kartı bilgilerini çalan dolandırıcılar, önce kart limitini yükseltti sonra alışveriş yaptı
Son dakika haberleri: Esnafın kredi kartı bilgilerini çalan dolandırıcılar, önce kart limitini yükseltti sonra alışveriş yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Ali Mahir Başarır
Magazin Cem Yılmaz Yıldız Tilbe Nesrin Cavadzade İbrahim Tatlıses
Spor Serdar Aziz Sinan Gümüş Mbaye Diagne Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Türk Fenerbahçe Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport harç bedellerine ilişkin açıklama - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 14:23:37. #1.15#
title