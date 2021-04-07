Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü: "DEAŞ'la irtibatlı bazı kişilerin Türk vatandaşlığı kazandığı iddiaları asılsızdır"
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü: "DEAŞ'la irtibatlı bazı kişilerin Türk vatandaşlığı kazandığı iddiaları asılsızdır"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü: 'DEAŞ'la irtibatlı bazı kişilerin Türk vatandaşlığı kazandığı iddiaları asılsızdır'

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, "DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı/ iltisaklı kişilerden bazılarının Türk vatandaşlığı kazandıkları yönünde manipülatif ve gerçek dışı iddialar ortaya atıldı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, "DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı/ iltisaklı kişilerden bazılarının Türk vatandaşlığı kazandıkları yönünde manipülatif ve gerçek dışı iddialar ortaya atıldı. Söz bu iddialar asılsız olup, iddia sahibinin spekülasyonlarından ibarettir" açıklamasında bulundu.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "FETÖ, DEAŞ, PKK/PYD ve DHKP-C yöneticileri ve örgüt üyesi toplam 377 kişi, kuruluş ve organizasyonun Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kararda yer alan DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı/ iltisaklı kişilerden bazılarının Türk vatandaşlığı kazandıkları yönünde manipülatif ve gerçek dışı iddialar ortaya atıldı. Söz bu iddialar asılsız olup, iddia sahibinin spekülasyonlarından ibarettir. Bahse konu iddialar incelendiğinde bu 8 kişinin hiçbirinin Türk vatandaşı olmadığı tespit edilmiştir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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