Nüfus müdürlüklerine gidemeyen hasta ve yaşlılara 'evde nüfus cüzdanı' hizmeti veriliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nüfus müdürlüklerine gidemeyen hasta ve yaşlılara 'evde nüfus cüzdanı' hizmeti veriliyor

Nüfus müdürlüklerine gidemeyen hasta ve yaşlılara 'evde nüfus cüzdanı' hizmeti veriliyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Yozgat'ta Çipli kimlik kartı alabilmek için nüfus müdürlüklerine gidemeyen hasta, yaşlı ve engelliler, "gezici kayıt terminali" uygulamasıyla başvurularını evden yapabiliyor.

Yozgat'ta Çipli kimlik kartı alabilmek için nüfus müdürlüklerine gidemeyen hasta, yaşlı ve engelliler, "gezici kayıt terminali" uygulamasıyla başvurularını evden yapabiliyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan uygulama ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi kapsamında çipli kimlik kartı dağıtımı sürüyor. Proje ile nüfus müdürlüğüne gelemeyeceği heyet raporu ile belgelenen hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara da kolaylık sağlanıyor. "Tüm işlemler vatandaşlar evden çıkarmadan tamamlanıyor" Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce başlatılan "gezici kayıt terminali" uygulamasıyla sağlık sorunları olan vatandaşların evine giden memurlar, biyometrik veriden parmak izine, imzalanan evraka kadar tüm işlemleri evlerde tamamlıyor. Başvurusu alınan yeni kimlik kartları ise, basımın ardından vatandaşlara posta yoluyla gönderiliyor.

Bu kapsamda Yozgat'ta da hasta, engelli ve yatalak vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla başlayan uygulama ile hizmet veriliyor. Yozgat Valiliği yaptığı duyuruda; "İlimizde çipli kimlik kartı alabilmek için nüfus müdürlüklerine gidemeyen hasta, yaşlı ve engellilere "Gezici Kayıt Terminali" uygulamasıyla kimlikleri evlerinde verilmeye başlandı. Biyometrik veri, parmak izi, fotoğraf ve imzalanan evraka kadar tüm işlemleri evlerde tamamlıyor. " ifadelerine yer verdi. Erol Tarikci

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Petek Dinçöz Demet Akalın Zeynep Bastık
Spor Ali Koç Burak Elmas Fatih Terim Abdullah Avcı Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nüfus müdürlüklerine gidemeyen hasta ve yaşlılara 'evde nüfus cüzdanı' hizmeti veriliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 09:16:23. #1.14#

title