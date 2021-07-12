Nüfus müdürlüklerine gidemeyen hasta ve yaşlılara 'evde nüfus cüzdanı' hizmeti veriliyor

Yozgat'ta Çipli kimlik kartı alabilmek için nüfus müdürlüklerine gidemeyen hasta, yaşlı ve engelliler, "gezici kayıt terminali" uygulamasıyla başvurularını evden yapabiliyor.

Yozgat'ta Çipli kimlik kartı alabilmek için nüfus müdürlüklerine gidemeyen hasta, yaşlı ve engelliler, "gezici kayıt terminali" uygulamasıyla başvurularını evden yapabiliyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan uygulama ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi kapsamında çipli kimlik kartı dağıtımı sürüyor. Proje ile nüfus müdürlüğüne gelemeyeceği heyet raporu ile belgelenen hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara da kolaylık sağlanıyor. "Tüm işlemler vatandaşlar evden çıkarmadan tamamlanıyor" Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce başlatılan "gezici kayıt terminali" uygulamasıyla sağlık sorunları olan vatandaşların evine giden memurlar, biyometrik veriden parmak izine, imzalanan evraka kadar tüm işlemleri evlerde tamamlıyor. Başvurusu alınan yeni kimlik kartları ise, basımın ardından vatandaşlara posta yoluyla gönderiliyor.

Bu kapsamda Yozgat'ta da hasta, engelli ve yatalak vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla başlayan uygulama ile hizmet veriliyor. Yozgat Valiliği yaptığı duyuruda; "İlimizde çipli kimlik kartı alabilmek için nüfus müdürlüklerine gidemeyen hasta, yaşlı ve engellilere "Gezici Kayıt Terminali" uygulamasıyla kimlikleri evlerinde verilmeye başlandı. Biyometrik veri, parmak izi, fotoğraf ve imzalanan evraka kadar tüm işlemleri evlerde tamamlıyor. " ifadelerine yer verdi. Erol Tarikci

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Kaynak: Habermetre