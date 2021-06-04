'Nüfus müdürlüklerindeki dönemsel yoğunluk ek tedbirlerle gideriliyor'

NÜFUS ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce 17 günlük tam kapanma sonrası İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Bursa ve Şanlıurfa'daki nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşandığı belirtilerek, "Önlem olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve ilgili illerde vatandaş destek...

NÜFUS ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce 17 günlük tam kapanma sonrası İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Bursa ve Şanlıurfa'daki nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşandığı belirtilerek, "Önlem olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve ilgili illerde vatandaş destek masaları aracılığıyla acil başvurular karşılanmıştır. Yerelde yaşanan dönemsel yoğunluklar ise ek tedbirlerle giderilmektedir" denildi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 'ALO 199' çağrı merkezi vatandaş temsilcisi ile IVR ve sesli yanıt sisteminin yanı sıra 'randevu.nvi.gov.tr', 'e-Devlet' ve 'NVI' mobil aracılığıyla da randevu alınabildiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Nüfus müdürlüklerinde toplam randevu kapasitesi 206 bin kişi olup, pandemi tedbirleri kapsamında esnek/dönüşümlü çalışma uygulaması ile günlük 145 bin142 vatandaşımıza randevu verilmektedir. 03 Haziran 2021 tarihinde günlük 145 bin 142 kişilik açılan randevudan 95 bin 265'inin alındığı, açılan randevuların yüzde 65,6'sının dolduğu tespit edilmiştir. 17 günlük tam kapanma sonrasında İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Bursa, Şanlıurfa illerimizde yoğunluklar yaşanması nedeniyle önlem olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve ilgili illerde vatandaş destek masaları aracılığıyla acil başvurular karşılanmıştır" denildi.

YOĞUNLUĞA KARŞI EK TEDBİRLER

Tam kapanma sonrası Gaziantep gibi yoğunluğun görüldüğü illerde nüfus müdürlüklerindeki çalışma saatlerinin 09.00-17.00 olarak yeniden düzenlendiği belirtilip, şunlar kaydedildi: "Randevu doluluk oranının İstanbul genelinde yüzde 60, günlük 4 bin randevu kapasiteli İstanbul-Avrupa Yakası Nüfus Hizmetleri Merkezinde ise bu oran yüzde 16'dır. Öte yandan Ankara'da yüzde 40 ve İzmir'de yüzde 70 oranındadır. Ayrıca bu hafta sonu yapılacak LGS sınavıyla ilgili olarak tüm nüfus müdürlüklerimiz Cumartesi ve Pazar günü hizmet vermeye devam edecek olup, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için gerekli önlemler alınmıştır. Dolayısıyla ülkemizin yüz akı olan nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinin, vatandaşlarımızın memnuniyeti üzerinden yürüttüğü çalışmalar aynı anlayışla devam etmektedir. Bu anlayışla günümüz itibarıyla 64 milyon 354 bin 94 T.C. kimlik kartı, 5 milyon 484 bin 797 pasaport ve 12 milyon 101 bin 837 sürücü belgesi düzenlenmiştir. Yerelde yaşanan dönemsel yoğunluklar ise ek tedbirlerle giderilmektedir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı