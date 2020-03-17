Nüfus müdürlüklerinde randevulu işlem süresi 30 dakikaya çıkarıldı İÇİŞLERİ Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü randevu sisteminde yapılan düzenleme ile biyometrik veri alınan T.C. kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi başvurularında randevulu işlem süresi 8 dakikadan 30 dakikaya çıkarıldı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü randevu sisteminde yapılan düzenleme ile biyometrik veri alınan T.C. kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi başvurularında randevulu işlem süresi 8 dakikadan 30 dakikaya çıkarıldı.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, koronavirüs ile etkin mücadele çalışmaları kapsamında nüfus müdürlüklerinde alınan tedbirlere ilişkin duyuru yayımladı. Duyuruda, il ve ilçe nüfus müdürlüklerindeki ortak kullanım alanlarının düzenli aralıklarla dezenfekte edildiği belirtilerek, "Randevu sisteminde yapılan düzenleme ile biyometrik veri alınan T.C. kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi başvurularında randevulu işlem süresi 8 dakikadan 30 dakikaya çıkarılmıştır. 18 Mart 2020 tarihinden itibaren zorunlu ve acil haller dışında T.C. kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatları randevusuz olarak alınmayacaktır. Randevu süresinde yapılan düzenleme sonucunda tüm Türkiye'deki günlük ortalama 120 bin olan başvuru sayısı 40 bine düşmüştür" denildi.

Kaynak: DHA