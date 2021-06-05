Nüfus Müdürlüklerinde LGS mesaisi
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Nüfus Müdürlüklerinde LGS mesaisi

İhlas Haber Ajansı / Murat Kalkan - Haberler | Güncel

Nüfus Müdürlüklerinde LGS mesaisi Van'ın Erciş İlçe Nüfus Müdürlüğünde, Liselere Giriş Sınavı müracaatları nedeniyle mesai başlatıldı.

Nüfus Müdürlüklerinde LGS mesaisi

VAN - Van'ın Erciş İlçe Nüfus Müdürlüğünde, Liselere Giriş Sınavı müracaatları nedeniyle mesai başlatıldı.

Erciş İlçe Nüfus Müdürlüğü, sabah sınava girecek öğrencilerin işlemlerinin görülebilmesi amacıyla 5 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 10.00 - 16.00 arasında, 6 Haziran 2021 Pazar günü ise 07.00 - 10.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurdu. Sosyal medya üzerinden öğrenen vatandaşlar, çocuklarının işlemlerini yapmak için Erciş İlçe Nüfus Müdürlüğüne müracaata bulundular.

Hafta sonu nüfus müdürlüğünün açık olmasını memnuniyetle karşılayan vatandaş, "İlçemizin nüfus müdürlüğünü internet üzerinden açık olduğunu öğrendik. Arkadaşlar çok yardımcı oldular. işlemlerimiz bitti ve çok şükür çocuğumuz gönül rahatlığıyla sınava girebilecek. Yetkililere teşekkür ediyoruz" dediler.

İçe Nüfus Müdürlüğü personeli Orhan Ekinci ise "Genel müdürlüğümüzün talimatı çerçevesinde, öğrencilerimizin mağdur olmaması için cumartesi ve pazar günü nüfus müdürlüğü olarak görevimizin başındayız. Bütün öğrencilere başarılar diliyoruz" dedi.

Nüfus Müdürlüklerinde LGS mesaisi
Nüfus Müdürlüklerinde LGS mesaisi
Nüfus Müdürlüklerinde LGS mesaisi
Nüfus Müdürlüklerinde LGS mesaisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Kalkan

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