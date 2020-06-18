Nüfus müdürlükleri öğrenciler için açık olacak
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Nüfus müdürlükleri öğrenciler için açık olacak

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları (YKS) sınavlarına girecek öğrencilerin kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin 18-19-25-26 Haziran'da saat 20.00'ye kadar, 20-27 Haziran'da 07.00-13.

Nüfus müdürlükleri öğrenciler için açık olacak
18.06.2020 20:37 | Son Güncelleme: 18.06.2020 21:05

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları (YKS) sınavlarına girecek öğrencilerin kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin 18-19-25-26 Haziran'da saat 20.00'ye kadar, 20-27 Haziran'da 07.00-13.00 saatlerinde, 28 Haziran'da 07.00-16.00 saatlerinde açık bulundurulacağını açıkladı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) kimlik kartını çıkarabilmesi için ihtiyaç duyulan belgelere ilişkin bilgi verildi. LGS ve YKS'ye girecek öğrenciler için tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin açık tutulacağı belirtilen paylaşımda, "Tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin 18-19-25-26 Haziran'da saat 20.00'ye kadar, 20-27 Haziran'da 07.00-13.00 saatlerinde, 28 Haziran'da 07.00-16.00 saatlerinde açık bulundurulacaktır. Öğrencilerimiz, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla sınava başvurulduğunu gösterir fotoğraflı belge ile il veya ilçe nüfus müdürlüklerine randevusuz olarak başvuruda bulunabileceklerdir" ifadelerine yer verildi.

Öğrencilerin başvurudan önce T.C. kimlik kartı bedellerini PTT, anlaşmalı bankalar ya da interaktif vergi dairesi "https://ivd.gib.gov.tr" adresinden yatırılabileceğine işaret edildi. Ayrıca müracaat sırasında son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğrafını da öğrencilerin yanında bulundurması gerektiği vurgulandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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