Nüfus müdürlüğünden 'mesai saati' açıklaması: Öğlen ve akşam 1'er saat fazla mesai yapacaklar

04.03.2020 14:17 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:17

Kırıkkale İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin zamanında sonuçlandırılması amacıyla 31 Aralık 2020 tarihine kadar fazla mesai yapılacağını bildirildi.



Kırıkkale İl Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetlerinde yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin zamanında sonuçlandırılması amacıyla İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri 31 Aralık 2020 tarihine kadar resmi tatiller dışında hafta içi öğlen arası 12.00-13.00, akşam 17.00-18.00 saatleri arasında ayrıca her ayın ilk ve ikinci haftası Cumartesi günleri 09.00-16.00 saatleri arasında fazla mesai yapacaktır" ifadelerine yer verildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA