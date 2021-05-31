Nüfus Müdürlüğünden Işık Ailesine Sürpriz Belge
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nüfus Müdürlüğünden Işık Ailesine Sürpriz Belge

Nüfus Müdürlüğünden Işık Ailesine Sürpriz Belge
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Mehmet Alpaslan Işık, sürücü belgesini yenileme ve sürücü belgesi bilgilerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına yükleme işlemleri için İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vali Mehmet Alpaslan Işık, sürücü belgesini yenileme ve sürücü belgesi bilgilerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına yükleme işlemleri için İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünü ziyaret etti. İşlemlerin tamamlanmasının ardından İl Müdürü Arif Cansaran ve Merkez İlçe Nüfus Müdürü Zahide Öğüt, Vali Mehmet Alpaslan Işık ve hanımefendi Munise Işık'a doğum belgelerini takdim etti. Dahiliye Vekaleti Nüfus Umum Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve yaşam süreçlerinin ilk belgesi olan doğum belgelerinin takdim edilmesiyle büyük bir sürpriz yaşadıklarını ifade eden Vali Işık ve hanımefendi Işık, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Cansaran ve Merkez İlçe Nüfus Müdürü Öğüt'e teşekkür ettiler.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Antony Blinken Mustafa Varank
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Acun Ilıcalı Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nüfus Müdürlüğünden Işık Ailesine Sürpriz Belge - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.05.2021 18:40:02. #1.13#

title