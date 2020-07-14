Nüfus müdürlüğündeki hizmetlinin Covid-19 testi pozitif çıktı
BALIKESİR'in Edremit ilçesindeki nüfus müdürlüğünde görevli hizmetlinin Covid-19 testi pozitif çıktı.
14.07.2020 14:52 | Son Güncelleme: 14.07.2020 15:49
BALIKESİR'in Edremit ilçesindeki nüfus müdürlüğünde görevli hizmetlinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Çalışanlar, tedbir amaçlı evlerinde karantinaya alındı.
- Edremitbalıkesir
Edremit Kaymakamlığı ile aynı binada hizmet veren İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde görevli hizmetlinin, Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine müdürlükteki personelin tamamına Covid-19 testi yapıldı. Test sonuçları negatif çıkan personel, tedbir amaçlı 14 gün süreyle evlerinde karantinaya alındı.
- Edremitbalıkesir
Kaynak: DHA