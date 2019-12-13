Nüfus Müdürlüğünde yoğunluk

13.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:57

Erzincan'da kimlik kartlarının 2020 yılına kadar yenileneceği aksi takdirde kullanılamayacağı dedikodusu yayılması üzerine vatandaşlar Nüfus Müdürlüğüne adeta akın etti. İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Sevgül Zengin, kimlik kartlarını yenilemek için 31 Aralık son gün değil, 2023 yılına kadar sürenin olduğunu ayrıca ehliyetlerin ise 2020 yılı Aralık ayına kadar yapılabileceğini belirtti.



Kimlik kartlarının 2020 yılına kadar yenileneceği aksi takdirde kullanılamayacağı dedikodusu yayılmasının ardından ülke genelinde nüfus müdürlükleri yoğunluğa neden oldu. Ancak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü dedikoduları yalanladı.



Konu ile alakalı olarak Erzincan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Sevgül Zengin, "Nüfus cüzdanlarımızın 2023 yılı sonuna kadar geçerli olduğu öngörülmekte olup, sürücü belgelerinin (ehliyet) 2020 yılı sonuna kadar yenilenebileceği öngörülmüştür. Kimlik Kartlarının 2020 yılına kadar süre olduğu dedikodusu, Nüfus Müdürlüklerinin yoğunluğunu artırdı. Bu söylentilere inanan vatandaşlarımız nüfus müdürlüklerini doldurdu" dedi.



Müdür Sevgül Zengin, vatandaşların dedikodulara itibar edilmemesini istedi.



İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Sevgül Zengin, yenilenecek olan kimlik, ehliyet ve pasaportlar için yüksek zam uygulanacak iddiasının da gerçeği yansıtmadığını kaydederek, "T.C.K. kartı, pasaport ve sürücü belgeleri için değerli kağıt ve harç bedellerinde her yıl olduğu gibi 2020 yılı içerisinde de yeniden değerleme oranında artış yapılacaktır. Bütün bu işlemler için öncelikle randevu almak gerekiyor. Randevular randevu.nvi.gov.tr internet adresi üzerinden yada ALO 199 numaralı çağrı merkezinden alınabiliyor." diye konuştu.



Zengin, halen kullanılmakta olan nüfus cüzdanlarının T.C.K. kartı alıncaya kadar geçerli olduğu, sürücü belgeleri için mevcut uygulamada herhangi bir değişiklik yapılmadan yenileme işlemine devam edileceği, vatandaşlarımızın asılsız haberlere itibar etmemeleri gerektiğini sözlerine ekledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA