Nüfus müdürlüğünde YDS mesaisi
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Nüfus müdürlüğünde YDS mesaisi

Nüfus müdürlüğünde YDS mesaisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 29 Ağustos Pazar günü yapılacak Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı için kurumun açık olacağı belirtildi.

Afyonkarahisar Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 29 Ağustos Pazar günü yapılacak Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı için kurumun açık olacağı belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, kurumun 29 Ağustos Pazar günü 3 saat açık bulundurulacağı kaydedilerek şu ifadelere yer verildi:

"Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/2 ) yapılacağından katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T.C. kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için 'Sınava Giriş Belgesi' ile 1 adet fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni kart düzenleninceye kadar geçerli fotoğraflı, imzalı- mühürlü 'Geçici Kimlik Belgesi' düzenlenebilmesi ve MERNİS nüfus bilgilerinde sorun olan öğrencilerin bilgi güncelleme işlemlerinin yapılabilmesi için 29 Ağustos Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü açık olacaktır." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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