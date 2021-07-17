Nüfus Müdürlüğü'ne yeni konsept
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Nüfus Müdürlüğü'ne yeni konsept

Nüfus Müdürlüğü'ne yeni konsept
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Simav ilçesinde, İçişleri Bakanlığı'nın "Turuncu Ofis" projesi kapsamında yenilenerek hizmete giren Nüfus Müdürlüğü, yeni konseptine kavuştu.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, İçişleri Bakanlığı'nın "Turuncu Ofis" projesi kapsamında yenilenerek hizmete giren Nüfus Müdürlüğü, yeni konseptine kavuştu.

Kütahya Valisi Ali Çelik, vatandaşlara hızlı hizmet sunmak üzere tasarlanan Nüfus Müdürlüğü'nün yeni çalışma alanlarını inceledi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, konsept Nüfus Müdürlüğü uygulaması ile çağdaş, konforlu, kurumsal kimliğin ön planda tutulduğu yeni çalışma alanlarının tasarlandığını belirtti.

Kaymakam Halim " Nüfus Müdürlüğü'nde, vatandaşlarımızın doğru ve yönlendirici bilgiye ulaşabilecekleri bir danışma alanı, çalışma alanlarının içerisinde konumlandırılan bekleme alanları ve bölmeler ile birbirinden ayrılmış, ergonomik ve estetik başvuru masaları kullanıldı" dedi. - KÜTAHYA

Nüfus Müdürlüğü'ne yeni konsept
Nüfus Müdürlüğü'ne yeni konsept
Nüfus Müdürlüğü'ne yeni konsept

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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