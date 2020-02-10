Nüfus müdürlüğü, huzurevindeki yaşlıların ayağına gidiyor

10.02.2020 16:36 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:36

Bursa'da huzurevinde yaşayanların nüfus müdürlüğü ayağına geldi. Huzurevinde alınan başvurularla birlikte vatandaşlar yeni kimliklerine kavuştu.



İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı uygulaması kapsamında Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Hasan Öztimur Huzurevinde kalmaktan olan 122, İznik Ülker Aktan Huzurevinde 54, Yenişehir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan 57 huzurevi sakininin kimlik kartı başvuruları kaldıkları yerlerde alınmaya başlandı. Kimliği çıkanlara yeni kimlikleri de teslim edildi.



Hasan Öztimur Huzurevi sakinlerinin yeni kimlikleri de mini törenle takdim edildi. Törene Bursa İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Sakip Pehlivanoğlu, Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Yılmaz da katıldı. Hasan Yılmaz, "Bursa'da hizmet veren 3 huzurevimizde kalan vatandaşlarımızın yeni kimliklerini teslim ettik. İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğümüz yaşlılarımızın bürokratik işlemlere maruz kalmadan kaldıkları yerlerde küçük bürolar oluşturdular. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.



Bursa İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Sakip Pehlivanoğlu ise, "Huzurevinde yaşayan vatandaşlarımızın müracaatlarını burada yapıyoruz. Yaklaşık 30 yaşlımızın kimlik kartını dağıttık. 150'ye yakın vatandaşımızın da müracaatları burada devam edecek. İznik ve Yenişehir ilçelerinde bulunan huzurevlerinde de bu çalışmalar yürütülüyor. Bu projemizin amacı, yaşlı vatandaşlarımızın nüfus müdürlüklerine gelerek sıra beklemelerini engellemek için kaldıkları yerlerde rahat bir şekilde kimlik kartı müracaatlarını alıyoruz. Ayağa kalkamayacak şekilde rahatsız olan vatandaşlarımızın da yattığı odalarda parmak izlerini alarak kimlik kartı için başvurularını yapıyoruz. Bu çalışmalarda bizlere destek veren Valimiz Yakup Canbolat'a saygı ve şükranlarımızı arz ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Yaşlı vatandaşlar da bu uygulama olmasaydı kimliklerini değiştiremeyeceklerini belirterek, yetkililere teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA