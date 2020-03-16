Nüfus müdürlüğü çalışanları 'Korona virüs'e karşı önlem alınmasını istedi
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Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Nüfus müdürlüğü çalışanları 'Korona virüs'e karşı önlem alınmasını istedi

Nüfus Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, Çin'de başlayıp dünyaya yayılan 'Korona virüs' salgınına karşı en çok insan sirkülasyonunun yaşandığı nüfus müdürlükleri için 'acil eylem planı' yapılması gerektiğini söyledi.

16.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:46
Nüfus müdürlüğü çalışanları 'Korona virüs'e karşı önlem alınmasını istedi

E-Nüfus Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, Çin'de başlayıp dünyaya yayılan 'Korona virüs' salgınına karşı en çok insan sirkülasyonunun yaşandığı nüfus müdürlükleri için 'acil eylem planı' yapılması gerektiğini söyledi.


Kart, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, dünyada çok sayıda ölüme ve sınırların kapatılmasına neden olan bu süreçte, nüfus müdürlüğü personeli ve işlem yaptırmaya gelen vatandaşların sağlığının göz önünde bulundurularak, nüfus müdürlüklerinde hijyenik bir ortam oluşturulmasının büyük önem arz ettiğini vurgulayarak, "Korona virüse karşı nüfus müdürlükleri için acil eylem planı yapılmasını bekliyoruz. Vatandaş ile birebir işlem yapılan, parmak izi alınan, hastalığın yayılmasına neden olacak etkenler fazlasıyla mevcut. Sadece bir parmak izi cihazına bile akşama kadar yüzlerce kez temas edilmekte. Bunun için bir an önce harekete geçilmelidir" ifadelerini kullandı.


Kart, bu kapsamda aciliyet arz eden önerileri ise şöyle sıraladı; "Zorunlu haller dışında nüfus müdürlüğünde yapılacak işlemler için randevu sistemi kısıtlanmalı. İlçe nüfus müdürlüğü girişlerine dezenfektan koyulmalı. Personele maske ve eldiven dağıtılmalı. Vatandaşlarımızdan beklentimiz ise hem bizlerin hem de kendi sağlıkları açısından, mecburi ve zorunlu haller dışında kimlik değişimi ve diğer işlemlerini bir süreliğine ertelemelidirler.


Şunu önemle hatırlatmak isteriz ki, kimlik değişiminin bir zaman kısıtı yok, yeni kimlik çıkarana kadar ellerinde bulunan kimlikler geçerlidir." - MERSİN

Kaynak: İHA

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Manşet

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