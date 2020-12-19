Nüfus bilgisi elle değiştirilen tabela, son kez değiştirildi
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Nüfus bilgisi elle değiştirilen tabela, son kez değiştirildi

19.12.2020 14:39 | Son Güncelleme: 19.12.2020 14:42
Nüfus bilgisi elle değiştirilen tabela, son kez değiştirildi

ANTALYA girişinde bulunan ve 3 yıl önce nüfus bilgisi 4 kişi tarafından değiştirilen tabela, tasarruf tedbirleri kapsamında yenilendi.

ANTALYA girişinde bulunan ve 3 yıl önce nüfus bilgisi 4 kişi tarafından değiştirilen tabela, tasarruf tedbirleri kapsamında yenilendi. Nüfus ve rakım bilgileri çıkarılan tabelaya hız uyarısı eklendi.

Karayolları Genel Müdürlüğü 81 il ve 911 ilçenin giriş ve çıkışlarında bulunan bilgilendirme tabelalarından nüfus ve rakım bilgilerini çıkardı. Her yıl yenilenen nüfus bilgilerini tabelalar üzerinden değiştirerek yapılan masrafı engellemek için düzenlenen uygulama kapsamında sadece şehir ve ilçe isimlerinin bırakılacağı kaydedildi.

NÜFUS BİLGİLERİ ELLE DÜZELTİLMİŞTİAntalya- Korkuteli karayolunun 20'nci kilometresinde bulunan tabela da uygulama kapsamında yenilendi. Önceki yıllarda değişen nüfus bilgileri nedeniyle sürekli değişikliğin yapıldığı tabelada nüfus ve rakım bilgileri yer almazken, araçların hız limitleriyle ilgili bilgilendirmenin eklendiği dikkati çekti.

2017 yılında kente gelen 4 kişi, A4 kağıdına yazdıkları '4' rakamını nüfus rakamının son hanesine yapıştırmıştı. Rakam, Karayolları ekipleri tarafından düzenlenmişti.


Nüfus bilgisi elle değiştirilen tabela, son kez değiştirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR

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