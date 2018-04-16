Nude, Yalın Ve Şık Tasarımlarıyla Milano Tasarım Haftası'nda!

Tasarımcıların ilgiyle takip ettikleri önemli etkinliklerden biri olan Milano Tasarım Haftası bu sene 17- 22 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Global tasarım markası Nude, yeni tasarımlarını Milano Tasarım Haftası'nda sergileyecek.

CONCENTRİCS İLE GÖRSEL BİR ŞÖLEN YARATIN!

Ünlü mimar ve endüstriyel tasarımcı Ron Arad'ın Nude için tasarladığı Concentrics koleksiyonu ilk kez Milano Tasarım Haftası'nda sergilenecek. Saydam cam katmanlarının ve opak hatların üst üste gelmesiyle camın saydamlığının yüceltildiği Concentrics vazolar, farklı düzenler ve biçimler oluşturmak üzere iç içe kullanılabiliyor. Tasarımıyla tüm dikkatleri üzerine çeken bu zarif vazolara çiçeklerinizi koyarak görsel bir şölen yaratabileceksiniz.

RİTTEN PERİBACALARI ESİNTİSİ

Sebastian Herkner'in Ritten peri bacalarının yuvarlak taşlarından esinlenerek tasarladığı Ecrin koleksiyonu da ilk kez Milano Tasarım Haftası'nda yer alacak. Ecrin koleksiyonu, birbirinden canlı renklerdeki kapaklara sahip saklama ürünleri neşeli bir görünüm sunuyor.

FRANSIZ BERESİNDEN ALDIĞI İLHAMLA BÜYÜLÜYOR

Sebastian Herker'in Nude için tasarladığı ve daha önce dünyada dekorasyon trendlerini belirleyen en önemli fuarlardan biri olan Maison&Object Paris'te de sergilenen Beret koleksiyonu da Milano Tasarım Haftası'nda yer alacak koleksiyonlar arasında. Fransızların ünlü şapkası "Beret"ten ilham alan bu zarif saklama kaseleri, göz alıcı renkleriyle büyülüyor.

KUSURSUZ ŞIKLIĞI İLE "HEPBURN"

İlk olarak Ocak ayında Paris'teki Maison &Objet'te görülen ve Brad Ascolon tarafından "Golden Age" den ilham alınarak Nude için tasarlanan Hepburn koleksiyonu, dönemin karakteristk özelliklerini taşıyor. Yalın metalik parçalarla ve aksesuarlarla süslenmiş Hepburn, kusursuz bir şıklığa sahip. Kokteyl, likör ve kup bardakları ile karıştırıcı, sürahi ve shaker'dan oluşan Hepburn koleksiyonu; zarif, eğlenceli ve yalın yapısı ile sizleri miksoloji dünyasına davet ediyor.

MİKSOLOJİ SERVİSİ BİG TOP İLE ÖZEL BİR DENEYİME DÖNÜŞÜYOR

Youmeus'un Big Top koleksiyonu, miksoloji servisini özel bir deneyime dönüştürüyor. Sirk cambazlarının esneklik ve güçlerinden ilham alan Youmeus, koleksiyonda cam ve metalin ışıltılarını birlikte kullandı. Pirinç görünümlü; shaker, süzgeç, tıpa, karıştırıcı ve rende içeriyor. Servis seti; eşleşen cam objeler, buzluk, maşalar, pipetler ve kokteyl çubuklarından oluşuyor.