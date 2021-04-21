Nude ne demek? Nude atmak ne demek?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nude ne demek? Nude atmak ne demek?

Nude ne demek? Nude atmak ne demek?
Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem

Sosyal medyada son dönemlerde sıkça dile getirilen nude kelime anlamı merak ediliyor. Peki, Nude ne demek? Nude atmak ne demek?

NUDE NE DEMEK?

Nude yani çıplaklık, hiçbir giysi giymeme durumu. Giyinmek; vücut kıllarının kaybı ve daha soğuk bölgelere göç edilmesinden sonra ortaya çıkan doğa şartlarından korunma gereksiniminden kaynaklanan, insanlara özgü bir özelliktir. Kullanılan giysi miktarı, ısı ihtiyacı gibi işlevsel nedenlere veya sosyal koşullara dayanabilir. Bazı durumlarda az giysi giymek veya hiç giymemek sosyal açıdan kabul edilebilir olabilirken bazı durumlarda da çok daha fazla giysi giyilmesi beklenebilir. İffet, ahlak ve normlar giyinmeyi belirleyen sosyal nedenlerden bazılarıdır. Ayrıca çıplaklığın yasal olup olmadığı da bir etkendir.

Ramazan Eles
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ersin Tatar Ziya Selçuk Meral Akşener Nikos Dendias
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Toprak Sergen Caner Cindoruk
Spor Fırat Aydınus Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Nude ne demek? Nude atmak ne demek? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 18:38:22. #1.14#

title