Nude ne demek? Nude atmak ne demek?

Sosyal medyada son dönemlerde sıkça dile getirilen nude kelime anlamı merak ediliyor. Peki, Nude ne demek? Nude atmak ne demek?

NUDE NE DEMEK?

Nude yani çıplaklık, hiçbir giysi giymeme durumu. Giyinmek; vücut kıllarının kaybı ve daha soğuk bölgelere göç edilmesinden sonra ortaya çıkan doğa şartlarından korunma gereksiniminden kaynaklanan, insanlara özgü bir özelliktir. Kullanılan giysi miktarı, ısı ihtiyacı gibi işlevsel nedenlere veya sosyal koşullara dayanabilir. Bazı durumlarda az giysi giymek veya hiç giymemek sosyal açıdan kabul edilebilir olabilirken bazı durumlarda da çok daha fazla giysi giyilmesi beklenebilir. İffet, ahlak ve normlar giyinmeyi belirleyen sosyal nedenlerden bazılarıdır. Ayrıca çıplaklığın yasal olup olmadığı da bir etkendir.