Nu varyantı nedeniyle 5 ülkeden Türkiye'ye seyahatler kapatıldı - Haberler
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Nu varyantı nedeniyle 5 ülkeden Türkiye'ye seyahatler kapatıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık
Nu varyantı nedeniyle 5 ülkeden Türkiye'ye seyahatler kapatıldı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Nu' varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle; bu geceden itibaren Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den Türkiye'ye seyahat edilmesine izin verilmeyeceğini açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Nu' varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle; bu geceden itibaren Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den Türkiye'ye seyahat edilmesine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 'Nu' varyantı kaynaklı artan vakalara karşı alınan tedbiri duyurdu. Bakan Koca, açıklamasına şu ifadelere yer verdi: "Tedbir: Nu Varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle; Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir."


Sağlık Bakanı Koca, Nu varyantı sebebiyle, Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den Türkiye'ye seyahat edilmesine izin...

Sağlık Bakanı Koca, Nu varyantı sebebiyle, Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den Türkiye'ye seyahat edilmesine izin...

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