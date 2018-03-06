Ntv Spor'un Kapanış Tarihi Belli Oldu!

Discovery Networks'ten yapılan duyuruda şöyle denildi:

"17 Mart Cumartesi günü 22: 30'da, DMAX, N TV Spor'un yerini alacak ve Discovery'nin Türkiye pazarında TLC'den sonra şifresiz yayın yapacak ikinci kanalı olacak. "

Discovery Networks Türkiye Başkanı ve Genel Müdürü Lydia Fairfax "DMAX kanalını Türkiye pazarına tanıtmaktan ve kanal portföyümüzü daha da genişletip çeşitlendirmekten ötürü oldukça heyecanlıyız. DMAX zorlu mesleklerden, spor ve arabalara ve en iyi senaryolu içerikleri izleyicilere sunarken aynı zamanda onları eğlendirecek, aydınlatacak ve onlara ilham verecek. İzleyiciler kanalı izlerken çok keyif alacak!" dedi.